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«Трактор» обыграл «Динамо» в полуфинальном матче Кубка Гагарина

«Трактор» со счетом 3:2 обыграл «Динамо» во втором матче 1/2 финала КХЛ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась с результатом 3:2. В составе челябинской команды голами отметились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин и Артем Блажиевский. За «Динамо» в этом матче шайбы забросили Никита Гусев и Артем Ильенко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Челябинский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится в Москве 2 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее сообщалось, что IIHF не будет включать Овечкина в Зал славы.

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