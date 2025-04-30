Во втором матче серии 1/2 Кубка Гагарина челябинский «Трактор» играет с московским «Динамо». В серии до четырех побед лидирует «Трактор» со счетом 1:0.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
1-й период
30 апреля 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
01'Кадейкин
1 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
1-й период
01'08"Кадейкин
2-й период
3-й период
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И еще один момент у ворот «Динамо», но голкипер москвичей отбивает шайбу, сомкнув щитки.
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ГООООЛЛЛЛ!!! На первой же минуте Александр Кадейкин отправляет шайбу в ворота «Динамо». Комтуа ошибся на своей синей линии, отдав шайбу точно на клюшку Кадейкина. Хоккеист «Трактора» мощным броскомм отправил шайбу в сетку.
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Игра началась!
16:55
Закари Фукале будет с первых минут защищать ворота «Трактора». Владислав Подъяпольский. займет место в воротах «Динамо».
16:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию второй матч серии 1/2 финала КХЛ между челябинским «Трактором» и московским «Динамо».