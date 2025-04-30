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Спорт

Увеличить отрыв в серии: «Трактор» играет с «Динамо». LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина-2025, 1/2 финала. «Трактор» — «Динамо» (Москва). 2-й матч.

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Максим Богодвид/РИА Новости
Во втором матче серии 1/2 Кубка Гагарина челябинский «Трактор» играет с московским «Динамо». В серии до четырех побед лидирует «Трактор» со счетом 1:0.
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1-й период
30 апреля 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
01' Кадейкин
1 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
1-й период

01'08" Кадейкин

2-й период
3-й период
Трансляция
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'3

И еще один момент у ворот «Динамо», но голкипер москвичей отбивает шайбу, сомкнув щитки.

'1

ГООООЛЛЛЛ!!! На первой же минуте Александр Кадейкин отправляет шайбу в ворота «Динамо». Комтуа ошибся на своей синей линии, отдав шайбу точно на клюшку Кадейкина. Хоккеист «Трактора» мощным броскомм отправил шайбу в сетку.

'1

Игра началась!

16:55

Закари Фукале будет с первых минут защищать ворота «Трактора». Владислав Подъяпольский. займет место в воротах «Динамо».

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию второй матч серии 1/2 финала КХЛ между челябинским «Трактором» и московским «Динамо».

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