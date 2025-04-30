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«Нет смысла»: IIHF не будет включать Овечкина в Зал славы в ближайшее время

IIHF не намерена включать Овечкина в Зал славы в скором времени
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Nick Wass/AP

Российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не будут включать в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в ближайшее время. Об этом в комментарии Sport24 рассказал глава организации Люк Тардиф.

«Конечно, Александр получит награды от IIHF. Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — заявил он.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

В ночь на 28 апреля «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин не отметился результативными баллами. «Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч серии состоится 1 мая. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее в Госдуме призвали наказать украинцев, провоцировавших Овечкина.

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