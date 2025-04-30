Российский тренер похвалил ЦСКА за весеннюю часть чемпионата России

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил преображение московского ЦСКА в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Действительно, осенью ЦСКА выглядел уныло и намного отстал от лидеров. Однако по весне команда невероятно преобразилась прямо с первых туров! Это, в первую очередь, предмет внутриклубного анализа и анализа соперника: почему у них получилось так, а у нас — так», — сказал Билялетдинов.

ЦСКА является лучшей командой лиги в весенней части — после перерыва они шесть раз одержали победу, дважды сыграли вничью и ни разу не проиграли. Они набрали 20 очков, начиная с 1 марта. Ближайший преследователь по этому показателю — «Краснодар» (19).

Также армейцам удалось выйти в финал Пути РПЛ Кубка России: 12 марта они одолели московское «Динамо» со счетом 2:1, а 16 апреля — сыграли нулевую ничью.

В финале верхней сетки Кубка России ЦСКА сыграет с петербургским «Зенитом» — первая встреча этого двухматчевого противостояния состоится 30 апреля на «Газпром Арене» в 20:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Иванов. Ответная игра пройдет 14 мая на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

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