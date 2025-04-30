Дзюба раскрыл сроки возвращения России на международную арену

Лучший бомбардир в истории российского футбола, нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил мнение, что возвращение сборной России и клубов к международным матчам произойдет в 2026 году, однако сам он вряд ли уже сыграет. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Все ждут возвращения в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю», — заявил Дзюба.
20 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака». После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».
Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.
Также Дзюба является рекордсменом по голам за сборную России, забив 31 мяч. По этому показателю он в марте 2025 года обошел Александра Кержакова.
Всего в российском футболе Дзюба отличился 239 раз.
Ранее Дзюба проставился за рекорд в сборной и чемпионате России.