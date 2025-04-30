Дзюба раскрыл сроки возвращения России на международную арену

Дзюба считает, что Россию вернут на международные соревнования через сезон

Лучший бомбардир в истории российского футбола, нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил мнение, что возвращение сборной России и клубов к международным матчам произойдет в 2026 году, однако сам он вряд ли уже сыграет. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все ждут возвращения в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю», — заявил Дзюба.

20 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака». После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

Также Дзюба является рекордсменом по голам за сборную России, забив 31 мяч. По этому показателю он в марте 2025 года обошел Александра Кержакова.

Всего в российском футболе Дзюба отличился 239 раз.

Ранее Дзюба проставился за рекорд в сборной и чемпионате России.