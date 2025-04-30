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Российский тренер ждет борьбу в матче «Локомотив» — Ростов»

Р. Билялетдинов о матче «Локомотив» — «Ростов»: встреча с обоюдными шансами
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» будет упорная борьба.

«В чемпионате эти команды недавно сыграли вничью. Что-то подобное может повториться и здесь: это будет матч с обоюдными шансами, обе команды будут стараться прессинговать и лишать друг друга комфортного владения мячом. Оба коллектива хотят завоевать трофей», — сказал Билялетдинов.

Встреча этих команд в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 1:1.

В составе «Ростова» мяч забил Кирилл Щетинин — он отличился на 23-й минуте. На 75-й минуте Алексей Батраков сравнял счет ударом с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Кубка России состоится на «РЖД Арене» 30 апреля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени, соперников рассудит Владимир Москалев.

Победитель этой встречи в финале нижней сетки сыграет против московского «Спартака», который одолел московское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее было названо условие, при котором «Локомотив» уволит Галактионова.

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