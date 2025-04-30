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«Локомотив» может уволить главного тренера при одном условии

Журналист Карпов: «Локомотив» уволит Галактионова в случае поражения «Ростову»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Локомотив» может уволить главного тренера Михаила Галактионова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, отставка может произойти в том случае, если «железнодорожники» проиграют «Ростову» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Игра состоится 30 апреля в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галактионов был близок к увольнению еще до матча с грозненским «Ахматом», который состоялся в рамках первого этапа Пути регионов Кубка России. Однако тогда «Локомотив» одержал победу со счетом 2:1, и специалист сохранил свой пост.

Основными претендентами на место главного тренера столичного клуба Карпов называет бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова и Дмитрия Хохлова.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на шестом месте, набрав 45 очков за 26 туров. Его отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 13 баллов.

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