«Локомотив» может уволить главного тренера при одном условии

Московский «Локомотив» может уволить главного тренера Михаила Галактионова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, отставка может произойти в том случае, если «железнодорожники» проиграют «Ростову» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Игра состоится 30 апреля в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Галактионов был близок к увольнению еще до матча с грозненским «Ахматом», который состоялся в рамках первого этапа Пути регионов Кубка России. Однако тогда «Локомотив» одержал победу со счетом 2:1, и специалист сохранил свой пост.

Основными претендентами на место главного тренера столичного клуба Карпов называет бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова и Дмитрия Хохлова.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на шестом месте, набрав 45 очков за 26 туров. Его отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 13 баллов.

Ранее Артем Дзюба назвал футболиста, который его раздражает.