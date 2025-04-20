Дзюба проставился за рекорд в сборной и чемпионате России

Футболист «Акрона» Пестряков: Дзюба проставился за рекорд в сборной и РПЛ

Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал, что Дзюба отметил вместе с командой рекорды в сборной России и Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Дзюба проставился и за рекорд в сборной России, и за рекорд в чемпионате России. Просто посидели командой, и все», — сказал Пестряков.

20 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака». После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

Также Дзюба является рекордсменом по голам за сборную России, забив 31 мяч. По этому показателю он в марте 2025 года обошел Александра Кержакова.

Ранее аутсайдер РПЛ ушел с последнего места в таблице из-за победы над «Динамо».