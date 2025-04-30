Экс-тренер «Спартака» оценил шансы команды на победу в Кубке России

Экс-тренер «Спартака» Гладилин: шансы «Спартака» на победу в Кубке 50 на 50

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что шансы команды на победу в Кубке России составляют 50 на 50.

«Шансы «Спартака» в Кубке России 50 на 50, с каждым соперником с которым предстоит сыграть. Будут равные шансы в следующем круге с «Локомотивом» или «Ростовом». Так будет и в решающей игре с «Зенитом» или ЦСКА», — сказал Гладилин.

Накануне «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» приступил к переговорам с Деяном Станковичем по новому контракту.