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«Спартак» приступил к переговорам со Станковичем по новому контракту

«Спартак» начал переговоры со тренером Станковичем по новому контракту
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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» и сербский специалист Деян Станкович, который занимает пост главного тренера команды, начали переговоры по новому контракту. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ТЕЛЕГРАНТ».

По информации источника, первый раунд переговоров прошел успешно, и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.

Станкович был назначен главным тренером московского «Спартака» в мае 2024 года. Он приступил к работе с началом сезона 2024/25, подписав двухлетний контракт.

29 апреля «Спартак» победил московское «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте «красно-белых» вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) команда идет на четвертом месте, набрав 50 очков и на 8 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее была названа причина проблем с VAR на матче «Спартака» и «Динамо».

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