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Шансы «Зенита» стать чемпионом оценили в 10%

Экс-глава «Локо» Наумов: «Зенит» на 90% проиграл чемпионат России
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Алексей Даничев/РИА Новости

«Зениту», который с высокой долей вероятности не сможет стать чемпионом России в этом сезоне, будет крайне сложно справиться с ЦСКА в двухматчевом финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

«ЦСКА способен дать бой «Зениту», несмотря на то, что они играют в Санкт-Петербурге. Армейцам будет нелегко. Но Николич отличается тем, что очень основательно строит игру от обороны. Защита очень здорово выглядит, и это хороший повод думать о том, что «Зениту» будет крайне сложно решить свои задачи с ЦСКА. Если бы у «Локомотива» была такая пара защитников, как Дивеев и Роша, он был бы гораздо выше в чемпионате. Очень хорошая пара, они цементируют оборону. Да и все в команде выглядят очень неплохо. «Зениту» будет крайне сложно.

«Зениту» придется выжать из себя все по максимуму, чтобы добиться преимущества хотя бы в два мяча, потому что в Москве им будет очень тяжело. Семак в трудном положении, тяжелые игры. Он уже, наверное, процентов на 80, а то и на 90, проиграл чемпионат России. Но цепляться он должен до последнего, поэтому, наверное, ротировать состав ему не очень хочется. Впрочем, явный плюс «Зенита» — длинная скамейка. Есть кому выйти на замену и сыграть. Но все равно будет крайне сложно», — считает Наумов.

«Зенит» примет ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ в среду, 30 апреля. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее в борьбе за чемпионство РПЛ не увидели ничего ажиотажного.

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