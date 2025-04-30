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В борьбе за чемпионство РПЛ не увидели ничего ажиотажного

Экс-арбитр Стипиди: ничего ажиотажного в борьбе за золото РПЛ я не вижу
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший футбольный арбитр Павел Стипиди признался, что не видит ничего ажиотажного в гонке за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодару» еще играть против ЦСКА. У «Зенита» календарь на конец турнира вроде как полегче, но ни «Динамо» Махачкала, ни «Ростов» открывать ему ворота не собираются. Ничего такого ажиотажного я не вижу. Так раскручивают эту золотую гонку… Борьба за чемпионство как борьба за чемпионство», — заявил он.

Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», который после 26 сыгранных туров набрал 58 очков. На втором месте расположился петербургский «Зенит», имеющий на четыре очка меньше. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имеющий в активе 51 очко. На четвертом месте идет московский «Спартак», который на балл отстает от армейской команды.

В 27-м туре РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород», ЦСКА отправится на выездной матч с грозненским «Ахматом», а красно-белые на выезде сыграют с воронежским «Факелом».

Ранее была названа причина проблем с VAR на матче «Спартака» и «Динамо».

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