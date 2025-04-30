Оскорбивший судью российский теннисист открыл сбор, чтобы выплатить штраф

Российский теннисист Святослав Гулин начал сбор средств на выплату штрафа, который он получил за оскорбление судьи на турнире в Испании. Об этом пишет «РБ Спорт».

Во время матча с Алехо Санчес-Килесом российский теннисист начал оскорблять судью на смеси русского и испанского языков. Также Гулин показал судье неприличный жест.

Инцидент произошел при счете 4:0 в пользу Гулина в решающем, третьем сете. Позже его дисквалифицировали, а также оштрафовали на €2 тыс. Теннисист заявил, что у него нет денег на оплату штрафа, в связи с чем и был открыт сбор на сайте TBN Tennis Team.

22-летний Гулин занимает 413-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В марте он выиграл два турнира ITF в Турции подряд.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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