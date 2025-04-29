Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Испании

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв в четвертом раунде американца Брендона Накашиму.

Встреча, которая продолжалась 1 час 51 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:1, 6:4.

Медведев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Накашимы шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-поинта из трех.

В следующем матче соперником Медведева станет победитель встречи между американцем Тейлором Фрицем и норвежцем Каспером Руудом.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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