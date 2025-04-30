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Назван тренер, идеям которого следует наставник «Ростова» Альба

Экс-глава «Локо» Наумов: тренер «Ростова» Альба следует канонам Карпина
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ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Хонатан Альба следует идеям своего предшественника Валерия Карпина, потому команда не просела после того, как Карпин покинул пост, сосредоточившись на работе в сборной России. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в преддверии кубкового матча красно-зеленых с ростовчанами.

«Не думаю, что команда сильно просела. Наоборот, я вижу руку Карпина, Альба мало что меняет. Он следует тем канонам, которые проповедует Карпин. И человек, который долго с ним работал, не может по-другому смотреть на футбол, они примерно одних взглядов.

У «Ростова» бывают спады — состав нестабильный, скамейка короткая. Очень много молодежи, которой Альба доверяет — поэтому спады бывают. Но «Ростов» способен дать бой «Локомотиву», которому будет совсем непросто. И все же мне кажется, что «Локомотив» будет выглядеть посильнее», — считает Наумов.

Матч полуфинала Пути регионов Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится на «РЖД Арене» в среду, 30 апреля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени, соперников рассудит Владимир Москалев.

Ранее Наумов предсказал исход матча «Локомотив» — «Ростов».

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