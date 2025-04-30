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Предсказан исход кубкового матча между «Локомотивом» и «Ростовом»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Локо» должен победить «Ростов» в Кубке
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Telegram-канал ФК «Ростов»

Кубок России — единственный шанс московского «Локомотива» успешно завершить сезон, потому команда должна обыгрывать «Ростов» в полуфинале Пути регионов турнира. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов.

«Шансы «Локомотива» выйти в финал Пути регионов я оцениваю очень высоко, команде отступать некуда. Сезон в чемпионате России можно назвать неудачным, борьба за медали практически прекращена. Единственный шанс для них сейчас — выиграть Кубок России. «Локомотив» как кубковая команда должен на это настроиться, и игроки должны понимать, что это возможность получить трофей.

Так что «Локомотив» должен одолеть «Ростов» — тем более, играют в Москве, при своих фанатах, которые теперь редко ходят на матчи и приходят как раз на кубковые игры. «Локомотив» должен дожать «Ростов», — убежден Наумов.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится на «РЖД Арене» в среду, 30 апреля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени, соперников рассудит Владимир Москалев.

Ранее было названо условие, при котором «Локомотив» уволит Галактионова.

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