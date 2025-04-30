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Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер считает «ПСЖ» новым фаворитом на победу в Лиге чемпионов
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Hannah McKay/Reuters

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения первого полуфинального матча между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ».

Поединок, который состоялся 29 апреля в Англии, завершился победой парижан со счетом 1:0. Теперь, по обновленному прогнозу, шансы парижского клуба на победу составляют 38,2%. Дальше идет «Барселона», ее шансы на титул Лиги чемпионов оказались 28,7%. На третью позицию суперкомпьютер поместил «Интер» (18,1%), а на четвертую — «Арсенал» (15%).

Ответная игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 7 мая в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс». 30 апреля первый полуфинальный поединок сыграют «Барселона» и «Интер», матч в Каталонии начнется в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

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