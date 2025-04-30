Карлос Аугусто вышел вместо Димарко в составе «Интера».
Щенсны вышел из ворот и головой выбил мяч за пределами собственной штрафной.
Начало второй половины игры остается за миланским коллективом.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! Четыре мяча на двоих поровну поделили команды в эти 45 минут, за что им огромное спасибо!
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Эрик Гарсия заменил Жюля Кунде в составе сине-гранатовых.
Кунде после столкновения не может подняться на ноги, будет вынужденная замена у «Барсы».
Гол! Ферран Торрес в упор пробивает Зоммера после скидки головой от Рафиньи, который продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналду по числу голевых действий за один розыгрыш Лиги чемпионов! 2:2, просто безумный матч!
Мощно в правый нижний угол бьет Торрес, Зоммер в красивом прыжке тащит!
Не выпускает «Барса» соперника со своей половины поля, тотальный контроль мяча от каталонцев.
Ольмо протащил мяч прямо по центру и пробил, но уж совсем просто для Яна Зоммера.
И еще момент у Ямаля — его удар с очень близкого расстояния тащит Зоммер, после чего мяч стукается о перекладину!
Гол! Ямаль от штанги поражает миланские ворота и сокращает отставание в счете! Круто он разобрался с Мхитаряном, сместился в центр и махнул левой ногой в шаге от линии штрафной, 1:2!
Зоммер ловит мяч в руки после скидки от Димарко головой.
Гол! Думфрис исполняет чудодейственный удар через себя после верховой подачи углового и последовавшей скидки от Ачерби, оставляя Щенсного попросту не у дел! 0:2, «Интер»!
Ямаль полез в обводку сразу на Димарко и Мхитаряна и ожидаемо мяч потерял.
Подачу Рафиньи со штрафного кулаком вынес Зоммер.
Ямаль выкатил отличный пас на Феррана Торреса, тот пробил совсем рядом со штангой!
Лаутаро Мартинес забрался в офсайд.
Ольмо нарушает правила на чужой половине поля.
Димарко довольно жестко влетел в де Йонга, однако арбитр проигнорировал эпизод.
Тут же и атака у «Барсы» получилась, на ударную позицию выводили Ямаля, но не смог 17-летний форвард пробить с острого угла.
Гол! На первой же минуте Маркус Тюрам открывает счет в матче, блистательно завершая быструю атаку своей команды! Пяткой он замкнул подачу Дюмфриса с правого фланга, Мартинес никак не смог помешать сопернику пробить, 1:0!
Игра началась! Поехали!
«Интер»: Зоммер, Думфрис, Бастони, Ачерби, Биссекк, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
«Барселона»: Щенсны, Пау Кубарси, Мартинес, Торрес, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Мартин.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Барселона» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов встречается с «Интером». Начало встречи — в 22.00 мск.