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Спорт

Поход за треблом: «Барселона» против «Интера». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Барселона» — «Интер». ОНЛАЙН

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Marcelo Del Pozo/Reuters
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов каталонская «Барселона» принимает на своем поле миланский «Интер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
2-й тайм
30 апреля 22:00
Барселона
Барселона, Испания
24' Ямаль
38' Ф. Торрес
2 : 2
Интер М
Милан, Италия
1' Тюрам
21' Думфрис
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм

24' Ямаль

38' Ф. Торрес

1' Тюрам

21' Думфрис

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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55'

Карлос Аугусто вышел вместо Димарко в составе «Интера».

52'

Щенсны вышел из ворот и головой выбил мяч за пределами собственной штрафной.

49'

Начало второй половины игры остается за миланским коллективом.

46'

Второй тайм стартовал!

45+2'

Перерыв! Четыре мяча на двоих поровну поделили команды в эти 45 минут, за что им огромное спасибо!

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

43'

Эрик Гарсия заменил Жюля Кунде в составе сине-гранатовых.

41'

Кунде после столкновения не может подняться на ноги, будет вынужденная замена у «Барсы».

38'

Гол! Ферран Торрес в упор пробивает Зоммера после скидки головой от Рафиньи, который продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналду по числу голевых действий за один розыгрыш Лиги чемпионов! 2:2, просто безумный матч!

35'

Мощно в правый нижний угол бьет Торрес, Зоммер в красивом прыжке тащит!

32'

Не выпускает «Барса» соперника со своей половины поля, тотальный контроль мяча от каталонцев.

29'

Ольмо протащил мяч прямо по центру и пробил, но уж совсем просто для Яна Зоммера.

26'

И еще момент у Ямаля — его удар с очень близкого расстояния тащит Зоммер, после чего мяч стукается о перекладину!

24'

Гол! Ямаль от штанги поражает миланские ворота и сокращает отставание в счете! Круто он разобрался с Мхитаряном, сместился в центр и махнул левой ногой в шаге от линии штрафной, 1:2!

23'

Зоммер ловит мяч в руки после скидки от Димарко головой.

21'

Гол! Думфрис исполняет чудодейственный удар через себя после верховой подачи углового и последовавшей скидки от Ачерби, оставляя Щенсного попросту не у дел! 0:2, «Интер»!

18'

Ямаль полез в обводку сразу на Димарко и Мхитаряна и ожидаемо мяч потерял.

15'

Подачу Рафиньи со штрафного кулаком вынес Зоммер.

12'

Ямаль выкатил отличный пас на Феррана Торреса, тот пробил совсем рядом со штангой!

11'

Лаутаро Мартинес забрался в офсайд.

9'

Ольмо нарушает правила на чужой половине поля.

6'

Димарко довольно жестко влетел в де Йонга, однако арбитр проигнорировал эпизод.

4'

Тут же и атака у «Барсы» получилась, на ударную позицию выводили Ямаля, но не смог 17-летний форвард пробить с острого угла.

1'

Гол! На первой же минуте Маркус Тюрам открывает счет в матче, блистательно завершая быструю атаку своей команды! Пяткой он замкнул подачу Дюмфриса с правого фланга, Мартинес никак не смог помешать сопернику пробить, 1:0!

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Бастони, Ачерби, Биссекк, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.

21:50

«Барселона»: Щенсны, Пау Кубарси, Мартинес, Торрес, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Мартин.

21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Барселона» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов встречается с «Интером». Начало встречи — в 22.00 мск.

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