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В «Зените» отказались признавать существование пивного алкоголизма

Александр Медведев отказался признавать существование пивного алкоголизма
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ФК «Зенит»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поддержал инициативу возвращения пива на футбольные стадионы. Его слова приводит «ВсеПроСпорт» .

Он также отметил, что пиво является альтернативой употреблению крепкого алкоголя.

«Никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит», — отметил Медведев.

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее Юрий объяснил, почему надо возвращать пиво на стадионы.

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