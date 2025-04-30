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«У Вяльбе нет проблем»: Губерниеву посоветовали заняться своими делами

Тихонов: у Вяльбе в ФЛГР нет проблем, Губерниеву надо заниматься своим делом
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Пресс-служба ТНТ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посоветовал журналисту Дмитрию Губерниеву работать в своей сфере, а не пытаться сместить главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с ее поста. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что у Елены Вяльбе никаких проблем в федерации нет. Она ведь пришла в Федерацию лыжных гонок России тогда, когда она была развалена и у сборной не было хороших результатов. <...> Я думаю, что Дима Губерниев — профессионал своего дела. И ему надо продолжать им заниматься и делать его профессионально», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что Губерниев шутит о желании сместить Вяльбе.

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