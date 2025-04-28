«Больше шутил»: Шипулин о желании Губерниева сместить Вяльбе

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин предположил, что российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев пошутил о том, что готов сменить Елену Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дима — мой друг, он хороший человек. Все мы знаем, какой он профессионал. Лучше руководить федерацией тому человеку, который знает все в этом виде спорта изнутри. Дима помогал и будет помогать лыжным гонкам и биатлону. Думаю, про выдвижение он больше пошутил», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев назвал Вяльбе «голой королевой».