Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения, назвав себя будущим главой ФЛГР

Губерниев о Вяльбе: я буду руководить ФЛГР в следующем году

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с днем рождения, передает «Матч ТВ».

«От души поздравляю Елену Валерьевну. Не сомневаюсь, что к следующему дню рождения Вяльбе будет жива и здорова и спокойно встретит его в кругу семьи и друзей, потому что ФЛГР буду руководить я», — сказал Губерниев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев заявил о намерении возглавить ФЛГР.