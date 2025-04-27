«Поняла, что такое любовь»: гимнастка Аверина о своем женихе

Аверина призналась, что узнала о любви только после встречи с Соловьевым

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала подробности о своих романтических отношениях с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Ее слова приводит РИА Новости.

«Что такое любовь, я поняла, когда встретила Диму. Это не передать словами, это бабочки в животе. Я каждую секунду думаю о Диме, очень сильно хочу его увидеть и быть рядом. Если мы не рядом два-три дня, я уже очень сильно скучаю. Всегда говорю, что глаза не врут, и, когда я смотрю в Димины глаза, а он в мои, все становится понятно без слов», — поделилась она.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период». О том, что пара решила пожениться, стало известно в середине февраля.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее была названа дата свадьбы Авериной и Соловьева.