Российские хоккеисты возглавили снайперскую гонку Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников возглавили снайперскую гонку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне.

Хоккеисты со своими командами сыграли матчи первого раунда плей-офф в ночь на 30 апреля.

«Каролина» в пятом матче серии обыграла «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась в овертайме со счетом 5:4, а Свечников забросил одну из шайб своей команды.

«Миннесота» также провела пятый поединок и в овертайме проиграла «Вегас Голден Найтс» с результатом 2:3. Капризов в этом поединке забросил первую шайбу своей команды.

Таким образом, у обоих российских хоккеистов стало по пять заброшенных шайб. Больше на данный момент нет ни у кого в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Первое место со Свечниковым и Капризовым делят еще один форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, а также канадский звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которых также пять голов.

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем плей-офф.