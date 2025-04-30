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Российские хоккеисты возглавили снайперскую гонку Кубка Стэнли

Хоккеисты Свечников и Капризов возглавили снайперскую гонку в Кубке Стэнли
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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников возглавили снайперскую гонку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне.

Хоккеисты со своими командами сыграли матчи первого раунда плей-офф в ночь на 30 апреля.

«Каролина» в пятом матче серии обыграла «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась в овертайме со счетом 5:4, а Свечников забросил одну из шайб своей команды.

«Миннесота» также провела пятый поединок и в овертайме проиграла «Вегас Голден Найтс» с результатом 2:3. Капризов в этом поединке забросил первую шайбу своей команды.

Таким образом, у обоих российских хоккеистов стало по пять заброшенных шайб. Больше на данный момент нет ни у кого в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Первое место со Свечниковым и Капризовым делят еще один форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, а также канадский звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которых также пять голов.

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем плей-офф.

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