Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем плей-офф

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед пятым матчем против «Монреаля»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку перед пятым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает RMNB.

Источник утверждает, что россиянину предоставили день отдыха.

В ночь на 28 апреля «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в четвертом матче со счетом 5:2. Овечкин не отметился результативными баллами.

В ходе этого матча Овечкин вылетел на скамейку запасных «Канадиенс» после неудачного силового приема. В первом периоде хоккеист попытался провести силовой прием против защитника «Монреаля» Александра Каррье. В момент столкновения канадец успел увернуться и проскочить мимо Овечкина.

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч серии состоится 1 мая. Команды выйдут на лед в 2:00 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин в четырех матчах набрал 4 (3+1) очка.

Ранее Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Каролины» в плей-офф.