Российская теннисистка покинула турнир в Испании

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, проиграв японке Моюке Учижиме. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:7 (5:7). За это время Александрова не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинтов из девяти. В активе Учижимы также ни одной подачи навылет, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 10.

Следующим соперником Учижимы станет украинка Элина Свитолина, которая обыграла Марию Саккари из Греции.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российский теннисист оскорбил судью непристойным предложением.