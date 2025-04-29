Российский теннисист оскорбил судью непристойным предложением

Российский теннисист Святослав Гулин оскорбил судью во время матча турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Испании против Алехо Санчеса Килеса.

«Отсоси у меня, *****», — сказал теннисист в адрес судьи, держась при этом за пах.

Инцидент произошел при счете 4:0 в пользу Гулина в решающем, третьем сете. Позже его дисквалифицировали, а также оштрафовали на €2 тыс. Теннисист заявил, что у него нет денег на оплату штрафа и начал сбор средств в социальных сетях.

22-летний Гулин занимает 413-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В марте он выиграл два турнира ITF в Турции подряд.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» может быть дисквалифицирован за попытку нападения на судью.