«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в полуфинальном матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив», завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Ярославцы отличились на 15-й и 33-й минутах: забили Даниил Тесанов и Максим Шалунов. Егору Сучкову из «Салавата» удалось отыграть одну шайбу на 43-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух игр в серии ничья — 1-1. Третий матч состоится 1 мая в Уфе. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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