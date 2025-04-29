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Спорт

Сделать все, чтобы сравнять счет: «Локомотив» принимает «Салават Юлаев». LIVE

Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 2-й матч. «Локомотив» — «Салават Юлаев». ОНЛАЙН

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ХК «Локомотив»
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
1-й период
29 апреля 19:30
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
4'

3'

Хорошая позиционная атака прошла у Уфы, но дело до броска так и не дошло — защита «Локо» отработала надежно.

2'

Начало игры остается за Ярославлем.

19:32

Игра началась! Поехали!

19:25

Составы на ваших экранах:

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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