Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
1-й период
29 апреля 19:30
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
4'
3'
Хорошая позиционная атака прошла у Уфы, но дело до броска так и не дошло — защита «Локо» отработала надежно.
2'
Начало игры остается за Ярославлем.
19:32
Игра началась! Поехали!
19:25
Составы на ваших экранах:
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.