Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не было нужды»: Аршавин заявил, что не ездил в метро 20 лет

Экс-игрок сборной России Аршавин рассказал, что ездил в метро 20 лет назад
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России и экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что уже много лет не пользуется метро. Его слова приводит РИА Новости.

«По-моему, последний раз в 2006 году был в метро. Не было нужды. В принципе, я на машине успеваю, куда нужно», — сказал Аршавин.

29 апреля в Санкт-Петербурге состоялась презентация состава метро, внешняя и внутренняя оклейка которого посвящена столетнему юбилею футбольного клуба «Зенит». Футболисты, тренеры, руководство и ветераны «Зенита» проехались от станции «Парнас» до станции «Удельная».

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Ранее стало известно, сумел ли голкипер «Краснодара» избежать перелома пальца после пенальти.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами