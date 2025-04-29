Стало известно, сумел ли голкипер «Краснодара» избежать перелома пальца после пенальти

Агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, рассказал о состоянии здоровья голкипера, который повредил палец, когда отбивал пенальти в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Со Стасом все в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте первый гол «Краснодара» забил Мозес Кобнан. На 25-й минуте счет сравнял Мохаммад Хоссейннежад, но на 45-й Жоао Батчи снова вывел «быков» вперед. На 65-й минуте Эдуард Сперцян сделал счет 3:1, а затем на 79-й не забил пенальти. На 80-й минуте красную карточку получил игрок «Краснодара» Диего Коста получил красную карточку.

На 86-й минуте Кирилл Зинович сделал разницу минимальной, а на 101-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Гамида Агаларова. В этом эпизоде Агкацев получил травму. В трансляцию попал кадр, на котором был виден перебинтованный палец игрока.

«Краснодар» после этой победы закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 баллов.

Ранее Агкацев рассказал о своем повреждении.