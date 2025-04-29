Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матч между «Барселоной» и «Интером» в ЛЧ может сорваться из-за проблем со светом

Игру «Барселоны» и «Интера» в ЛЧ могут перенести из-за проблем с электроэнергией
close
Emilio Morenatti/AP

Матч полуфинальной серии Лиги чемпионов между «Барселоной» и миланским «Интером» может быть перенесен на другую дату из-за проблем с электроэнергией в Испании. Об этом пишет издание El Desmarque.

Поединок должен состояться 30 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и начаться в 22:00 по московскому времени, однако пока вылет итальянской команды в Испанию находится под вопросом. Из-за масштабного сбоя испанские аэропорты работают с перебоями и массово отменяют авиарейсы по соображениям безопасности.

В СМИ также указано, что в некоторых районах Испании может быть введен режим чрезвычайной ситуации, если вопрос с электроэнергией не будет решен в ближайшие часы.

Один из футбольных матчей в Испании уже был перенесен: 28 апреля должна была состояться игра 37‑го тура Сегунды между «Альмерией» и «Расингом» из Ферроля. В тот же день были прерваны матчи теннисного турнира серии «Мастерс» и WTA-1000 в Мадриде, потому что невозможно было продолжать игры без электроэнергии.

Ранее американская теннисистка заявила, что не смогла принять душ из-за отключения света.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами