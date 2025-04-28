«Не смогла принять душ»: теннисистка из США о проблемах со светом в Мадриде

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за отключения электричества, которое затронуло Португалию и Испанию. Ее слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я не смогла принять душ после матча, потому что нет воды. Пришлось использовать детские салфетки и брызгаться парфюмом. Не думаю, что мы сможем вернуться в отель, ведь светофоры не работают. Безумно, насколько мы зависим от электричества», — заявила она.

Гауфф выступает на турнире серии WTA-1000, который проходит в Мадриде. Она закончила свою игру четвертого круга со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2) и отвечала на вопросы ведущей на корте, когда во всей Испании пропало электричество.

В итоге все теннисные матчи турнира были прерваны, потому что невозможно было продолжать игры без электроэнергии.

В матче четвертьфинала мадридского турнира Гауфф сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая в своем матче четвертого круга обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву.

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