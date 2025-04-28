Теннисные матчи в Мадриде прерваны из-за необычной проблемы

Теннисные матчи на турнирах ATP-1000 и WTA-1000 в Мадриде прерваны из-за того, что во всей Испании отключилась электроэнергия, передает AS.

Отмечается, что проблемы с электричеством затронули не только Испанию, но и Португалию.

Причина отключения электричества пока неизвестна.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

24 апреля сербский теннисист Новак Джокович допустил, что может стать тренером Даниила Медведева.

Ранее российская теннисистка обыграла олимпийскую чемпионку на турнире в Испании.