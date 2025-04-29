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«Выглядят глупо»: в России заявили, что от высказываний Гашека устали

Боец Монсон призвал Доминика Гашека прекратить антироссийскую риторику
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек принесет больше пользы, если займется популяризацией хоккея, а не будет критиковать Россию. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Так он отреагировал на слова Гашека, заявившего, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев угрожал ему.

«Его мнение весомо, но заявления наподобие «Я не люблю Россию, российские спортсмены мне не нравятся, Россия плохая» подрывают его авторитет и выглядят глупо. Я не знаю, что именно написал о нем Медведев, но уверен, что многие устали от негативных высказываний этого великого игрока», — заявил он.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее появилась информация, что Гашеку предоставят государственную защиту.

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