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«Не пошло»: тренер заявил, что «Спартак» мог отыграться у ЦСКА

Тренер Петрушин: «Спартак» мог отыграться, ЦСКА второй тайм матча провалил
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что московскому «Спартаку» не повезло в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» вроде боролся за чемпионство, но что-то в этой игре не пошло. <...> Где-то у ЦСКА [новая схема «ромб»] получается, где-то пока не очень. Естественно нужно время. «Спартак» мог отыграться, ЦСКА второй тайм провалил, но, видимо, не их день», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее была названа причина неудач «Спартака».

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