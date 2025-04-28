«Непохоже, что конфликт»: названа причина неудач «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян связал неудачи московского «Спартака» в последних матчах с ротацией нападающего Манфреда Угальде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Основная причина — непонятная ротация Угальде. Непохоже, что у Угальде есть какой‑то конфликт с главным тренером. Возможно, какая‑то микротравма. Но все задают один и тот же вопрос: «Почему ротируется Угальде?» Так или иначе, это очень серьёзно повлияло на игру «Спартака», — заявил Григорян

26 апреля в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем стадионе уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

«Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 очков и теперь уступает армейцам, которые оказались на третьей позиции один балл. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набравший 58 баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» 4 мая в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее российский тренер заявил, что «Краснодар» выиграет РПЛ.