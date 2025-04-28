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«Разве так играет чемпион?» Экс-игрок «Зенита» о неудаче команды в матче с «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Плетнев заявил, что команда играет с определенной натугой
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Плетнев предположил, с чем связана не самая удачная игра команды против московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Разве так играет чемпион? Да нет, конечно. В принципе «Зенит» играет с определенной натугой. Если объективно, «Динамо» повеселее выглядело, чем «Зенит», как ни странно. Вот, я же говорю, может быть, все-таки очень много эмоций оставили на «Краснодар», — заявил он.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее состояние «Зенита» назвали караульным.

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