Состояние «Зенита» назвали караульным

Футбольный функционер Павел Стипиди назвал состояние петербургского «Зенита» караульным, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для «Зенита» самое страшное – не отставание в четыре очка от «Краснодара», а отсутствие чемпионской игры. На самом деле состояние «Зенита» сейчас караульное. Он должны были проиграть «Динамо», — сказал Стипиди.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

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