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«Трактор» выиграл первый матч у «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина

«Трактор» со счетом 4:3 обыграл «Динамо» в первом матче 1/2 финала КХЛ
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась с результатом 4:3. В составе челябинской команды голами отметились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон, а победный бросок нанес Василий Глотов. За «Динамо» в этом матче шайбы забросили Джордан Уил, который оформил дубль, и Даниил Пыленков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Челябинский клуб повел в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч также состоится в Челябинске — 30 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.

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