Первый период завершился!
«Трактор» владел инициативой до 14-й минуты, но затем неожиданно пропустил от «Динамо» (отличился Джордан Уил) и отдал бело-голубым инициативу.
Игра стала обоюдоострой. С нетерпением ждем второго периода и новых заброшенных шайб!
ГООООЛ!!! «Динамо» неожиданно вышло вперед!
Сергеев нанес бросок по воротам, Уил поймал шайбу на отскоке и отправил ее в створ!
У бело-голубых не было опасных атак до этого момента, но они внезапно открыли счет. Вечер перестает быть томным.
Опасно! Кудрявцев выдал прекрасную передачу на Ильенко, который нанес бросок в ближний угол с нескольких метров, но вратарь «Трактора» Фукале справился!
Кадейкин вошел в зону «Динамо» и нанес бросок из правого круга вбрасывания, но Подъяпольский отбил шайбу в сторону!
Нападающий «Трактора» Шабанов отправил шайбу на пятак «Динамо», но Подъяпольский сумел поймать ее и прижать ко льду.
«Трактор» аккуратно владеет шайбой. К этой минуте челябинцы нанесли два броска по воротам, а бело-голубые — ни одного.
Михеев проник в зону «Трактора», но на него сразу налетели защитники и не позволили нанести бросок из выгодной позиции.
Комтуа пытался нанести бросок из зоны «Трактора», но Жарков подставил свою клюшку и помешал канадскому нападающему «Динамо».
Опасно! Светлаков нанес мощный бросок с середины зоны, но чуть-чуть не попал в верхний угол ворот! «Трактор» уже мог выйти вперед.
В прошлогодней серии плей-офф «Трактор» победил «Динамо» со счетом 4-0. Посмотрим, смогут ли бело-голубые взять реванш на этот раз.
На предыдущих стадиях Кубка Гагарина сезона-2024/25 «Динамо» победило «Ак Барс» (4-2) и СКА (4-2). «Трактор» расправился с «Адмиралом» (4-2) и минским «Динамо» (4-1).