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Спорт

Битва за финал КХЛ: «Трактор» сражается с московским «Динамо». LIVE

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. Полуфинал. «Трактор» — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Александр Кондратюк/РИА Новости
В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина челябинский «Трактор» принимает на своем льду московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
Перерыв
28 апреля 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
0 : 1
Динамо М
Москва, Россия
13' Уил
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
1-й период

13'34" Уил

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Первый период завершился!

«Трактор» владел инициативой до 14-й минуты, но затем неожиданно пропустил от «Динамо» (отличился Джордан Уил) и отдал бело-голубым инициативу.

Игра стала обоюдоострой. С нетерпением ждем второго периода и новых заброшенных шайб!

'19

«Динамо» перевернуло игру и уже превзошло «Трактор» по броскам в створ — 5:4.

'17

Пыленков нанес бросок в створ из левого круга вбрасывания, но Фукале поймал шайбу!

'16

Динамовцы организовали дальний бросок по воротам, но Фукале спокойно остановил шайбу.

'14

ГООООЛ!!! «Динамо» неожиданно вышло вперед!

Сергеев нанес бросок по воротам, Уил поймал шайбу на отскоке и отправил ее в створ!

У бело-голубых не было опасных атак до этого момента, но они внезапно открыли счет. Вечер перестает быть томным.

'13

Опасно! Кудрявцев выдал прекрасную передачу на Ильенко, который нанес бросок в ближний угол с нескольких метров, но вратарь «Трактора» Фукале справился!

'13

Кадейкин вошел в зону «Динамо» и нанес бросок из правого круга вбрасывания, но Подъяпольский отбил шайбу в сторону!

'11

Нападающий «Трактора» Шабанов отправил шайбу на пятак «Динамо», но Подъяпольский сумел поймать ее и прижать ко льду.

'9

«Трактор» аккуратно владеет шайбой. К этой минуте челябинцы нанесли два броска по воротам, а бело-голубые — ни одного.

'7

Михеев проник в зону «Трактора», но на него сразу налетели защитники и не позволили нанести бросок из выгодной позиции.

'5

Комтуа пытался нанести бросок из зоны «Трактора», но Жарков подставил свою клюшку и помешал канадскому нападающему «Динамо».

'3

Защитник «Трактора» Коромыслов провел впечатляющий силовой прием и остановил атаку «Динамо».

'1

Опасно! Светлаков нанес мощный бросок с середины зоны, но чуть-чуть не попал в верхний угол ворот! «Трактор» уже мог выйти вперед.

'1

Матч начался!

Стартовые вратари: Фукале («Трактор») и Подъяпольский («Динамо»).

16:55

Состав «Трактора»:

16:52

Состав «Динамо»:

16:50

В прошлогодней серии плей-офф «Трактор» победил «Динамо» со счетом 4-0. Посмотрим, смогут ли бело-голубые взять реванш на этот раз.

На предыдущих стадиях Кубка Гагарина сезона-2024/25 «Динамо» победило «Ак Барс» (4-2) и СКА (4-2). «Трактор» расправился с «Адмиралом» (4-2) и минским «Динамо» (4-1).

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина челябинский «Трактор» принимает московское «Динамо». Начало встречи — в 17.00 мск.

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