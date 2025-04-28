16:50

В прошлогодней серии плей-офф «Трактор» победил «Динамо» со счетом 4-0. Посмотрим, смогут ли бело-голубые взять реванш на этот раз.

На предыдущих стадиях Кубка Гагарина сезона-2024/25 «Динамо» победило «Ак Барс» (4-2) и СКА (4-2). «Трактор» расправился с «Адмиралом» (4-2) и минским «Динамо» (4-1).