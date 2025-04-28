Суперкомпьютер предсказал место «Зенита» в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta оценил шансы петербургского «Зенита» занять первое место по итогам сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация опубликована в Telegram-канале платформы.

Компьютер отдал на первое место петербургского клуба 29,9%. Наиболее вероятным по процентам названо второе место для команды — 58,2%. На третью позицию искусственный интеллект дает 9,6%.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее состояние «Зенита» назвали караульным.