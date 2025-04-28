Российский тренер заявил, что «Краснодар» выиграет РПЛ

Бывший тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что «Краснодар» станет победителем Российской Премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Думаю, победит «Краснодар». Есть опыт прошлого года, есть отрыв по очкам. Игра и характер, который демонстрируют футболисты, — все наталкивает на мысль, что этот год они заберут», — сказал Пятибратов.

В 26-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо», а главный преследователь, петербургский «Зенит», сыграл вничью с динамовцами московскими.

За четыре игры до окончания первенства у коллектива Мурада Мусаева 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» встретится с «Пари НН».

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