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Чемпионка мира раскрыла, могла бы она заменить Марата Башарова на «Битве экстрасенсов»

Гимнастка Стубайло заявила о большом желании сняться в «Битве экстрасенсов»
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Личный архив

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», что является большой поклонницей шоу «Битва экстрасенсов» и хотела бы принять участие в съемках в качестве приглашенного гостя.

«Я обожаю шоу «Битва экстрасенсов». Смотрю его как сериал каждую субботу. Экстрасенсы — это герои со своими разными характерами и желанием помочь людям», — заявила Стубайло.

Чемпионка мира отметила, что не смогла бы стать ведущей «Битвы экстрасенсов», несмотря на свой опыт работы на «Матч ТВ» и ТНТ.

«Стать ведущей такого шоу невозможно. Там бессменный и невероятно органичный ведущий Марат Башаров. А вот поучаствовать в шоу в качестве приглашенного гостя очень бы хотела», — отметила Стубайло.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2022 году, после чего успешно прошла обучение на телевизионного журналиста в Академии «Матч ТВ» и получила приглашение на работу.

В настоящий момент она работает в студии программы «Все на Матч», а также является ведущей шоу «Утро. ТНТ».

Ранее чемпионка мира назвала Камилу Валиеву очень сильным человеком.

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