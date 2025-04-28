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«Найдет и порежет руки»: Андреева об угрозах, которые получила в 14 лет

17-летняя теннисистка Андреева вспомнила о полученных после поражения угрозах
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Mark J. Terrill/AP

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в подкасте Tennis Insider Club вспомнила об угрозах, которые получила после поражения в 14 лет.

«Поскольку тогда у меня не было опыта, я пошла в соцсети читать сообщения, которые мне прислали. Помню одно до сих пор, помню, как была напугана… Парень написал, что я не буду играть в теннис, пишет, чтобы я оглядывалась, потому что он меня найдет и порежет руки. Я начала сильно плакать, началась своего рода паническая атака…» — поделилась она.

28 апреля, за день до своего совершеннолетия, Андреева вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв представительницу Украины Юлию Стародубцеву. В матче за выход в плей-офф россиянка сразится с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее теннисные матчи в Мадриде были прерваны из-за необычной проблемы.

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