Экс-футболист «Спартака» не считал, что команда претендует на победу в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: не считал, что клуб претендует на чемпионство

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что и до поражения красно-белых от столичного ЦСКА он не считал, что «Спартак» претендует на победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ), передает Bobsoccer.

«Я и до дерби считал, что претендентов на золото два — «Краснодар» и «Зенит». Притом предполагал, что московские клубы сыграют друг с другом вничью», — сказал Бояринцев.

26 апреля ЦСКА обыграл в матче РПЛ московский «Спартак». ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее футболист ЦСКА заявил, что у команды большие шансы на победу в РПЛ.