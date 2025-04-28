Футболист ЦСКА заявил, что у команды большие шансы на победу в РПЛ

Футболист ЦСКА Круговой: у нас большие шансы на победу в РПЛ

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что у его команды большие шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Шансы ЦСКА стать чемпионом? Хорошие и большие, тем более по весне мы лучшая команда и идем без единого поражения. Если будем так же двигаться вперед, то у нас есть все шансы», — сказал Круговой.

26 апреля ЦСКА обыграл в матче РПЛ московский «Спартак». ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее футболист ЦСКА ответил на вопрос, может ли команда победить в РПЛ.