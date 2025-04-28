Акинфеев рассказал о своей традиции на стадионе ЦСКА

Акинфеев: каждое утро я здороваюсь с легендами ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА в своем Telegram-канале рассказал, что здоровается с легендами клуба на стадионе команды, проходя мимо их фотографий.

«Каждое утро я захожу на стадион и прохожу мимо фотографий команд ЦСКА разных годов и легенд нашего клуба. Очень важно не просто пройти мимо, а сказать всем легендам «доброе утро», — написал Акинфеев.

26 апреля ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА готов дать Акинфееву возможность сыграть 1000 матчей.