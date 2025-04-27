ЦСКА готов дать Акинфееву возможность сыграть 1000 матчей

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов предоставить капитану и вратарю команды Игорю Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере. Его слова приводит ТАСС.

«Я абсолютно убежден, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу. Мне кажется, что для него 1 000 матчей — возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал», — отметил Бабаев.

На сегодняшний момент на счету 39-летнего голкипера 903 матча в карьере — и за клуб, и за сборную.

26 апреля ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Акинфеев тремя словами описал победу ЦСКА над «Спартаком».