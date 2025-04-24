Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джокович допустил, что может стать тренером Медведева

Джокович: однажды я бы мог рассмотреть возможность быть частью команды Медведева
close
Edgar Su/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что однажды может войти в команду россиянина Даниила Медведева. Об этом он заявил в эфире на Youtube-канале «Больше!».

«Прежде всего, мне нужно завершить карьеру. Но я уверен, что из-за наших отношений с Даниилом я всегда был бы рад быть с ним, если смогу, в качестве советника или ментора. Однажды я бы мог рассмотреть возможность стать частью его команды», — заявил Джокович.

Ранее Медведев рассказал, что выбрал бы Джоковича, если бы он мог отдать всю зарплату и выбрать тренера.

За свою карьеру Джокович выиграл 99 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также в его активе есть карьерный «Золотой шлем». Он присуждается тем, кто сумел хотя бы однажды выиграть все четыре турнира Большого шлема, а также золотую медаль Олимпиады.

В рейтинге ATP 37-летний Джокович занимает пятое место, 29-летний Медведев — десятое.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP только в нейтральных статусах.

Ранее теннисистов попросили принимать душ в присутствии контролеров.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами