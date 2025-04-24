Джокович допустил, что может стать тренером Медведева

Джокович: однажды я бы мог рассмотреть возможность быть частью команды Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что однажды может войти в команду россиянина Даниила Медведева. Об этом он заявил в эфире на Youtube-канале «Больше!».

«Прежде всего, мне нужно завершить карьеру. Но я уверен, что из-за наших отношений с Даниилом я всегда был бы рад быть с ним, если смогу, в качестве советника или ментора. Однажды я бы мог рассмотреть возможность стать частью его команды», — заявил Джокович.

Ранее Медведев рассказал, что выбрал бы Джоковича, если бы он мог отдать всю зарплату и выбрать тренера.

За свою карьеру Джокович выиграл 99 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также в его активе есть карьерный «Золотой шлем». Он присуждается тем, кто сумел хотя бы однажды выиграть все четыре турнира Большого шлема, а также золотую медаль Олимпиады.

В рейтинге ATP 37-летний Джокович занимает пятое место, 29-летний Медведев — десятое.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP только в нейтральных статусах.

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